Winx Club 3D : L'Aventure magique

Cinéma

Pendant que Bloom s’habitue difficilement à sa nouvelle vie de princesse de Domino, ses amies sont aux prises avec les Trix et les sorcières ancestrales. Après avoir dérobé un objet mystérieux au sein de l’école des fées d’Alféa, ces sorcières maléfiques ont pour objectif de trouver et détruire l’arbre de vie qui maintient l’équilibre entre les magies positives et négatives. Bloom décide de rejoindre ses amies dans ce combat afin de préserver l’équilibre de la dimension magique. En plus de cette incroyable aventure, les projets de mariage entre Bloom et Sky sont en danger !