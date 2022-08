World Invasion: Battle Los Angeles

Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

SCIENCE-FICTION - ACTION - AVENTURE Vivez la fin du monde en direct avec l'invasion de notre planète par des extraterrestres hostiles ! Alors que toutes les grandes villes du monde tombent les unes après les autres, Los Angeles devient le dernier bastion de l'humanité au cœur d'une guerre que personne n'aurait imaginé... Le sergent Nantz (Aaron Eckhart) et son groupe de Marines vont devoir mener une bataille acharnée et former la dernière ligne de défense contre un ennemi tel qu'ils n'en ont jamais vu auparavant...