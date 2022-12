World War Z

Cinéma - Action | 2013・le 27 à 23h45 sur TF1

Un jour comme les autres, Gerry Lane (Brad Pitt) et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur le trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos. Une véritable course contre la montre pour mettre fin à la pandémie de zombies qui renverse les armées et les gouvernements et menace de détruire l'humanité toute entière...