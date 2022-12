World war Z

Durant leur trajet quotidien, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend rapidement que la situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule soudainement dans le chaos ! Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel se propage. Lane n’a d’autre choix que de reprendre du service pour protéger sa famille. L'ONU accepte de les abriter sur un cargo militaire, mais il doit partir en mission pour identifier l’origine de cette menace et trouver un moyen d’enrayer sa propagation…