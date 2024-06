Suspense • Drame

Carly, auteure de romans policiers, et son mari, Kevin, acteur et enseignant à New York, viennent passer leurs vacances sur Crawford Island, dans un vieux manoir gigantesque. Kevin traverse une mauvaise passe professionnelle et le couple ne va plus très bien. La nouvelle qu'une auteure à succès est sur l'île fait le tour de la petite ville de Pleasance Bay. Carly décide d'enquêter sur les Crawford, anciens propriétaires du manoir. Diana Crawford est morte étranglée en 1937. Elle découvre que son mari, John, l'a tuée quand il a appris sa liaison avec Charles, l'arrière-grand-père de Carly.