Séries & Fictions ・ Dès jeudi 23 juin à 21h15 sur TMC

La série Yellowstone suit la famille Dutton qui détient le plus grand ranch des Etats-Unis. John Dutton (Kevin Cosner), le patriarche, se bat contre les attaques constantes des politiciens, des promoteurs immobiliers afin que l’on n’empiète pas sur ses terres, notamment la réserve indienne et le premier parc national américain mitoyens de ses terres. Focus sur un monde violent où l’emprise des terres rapporterait des milliards aux promoteurs et où les politiciens sont achetés et vendus par les plus grandes sociétés pétrolières et forestières du monde.