Yes, God, Yes

Comédie • Drame | 2019

Durant l'année 2000, Alice, jeune adolescente naïve et sexuellement inexpérimentée fréquente un lycée catholique. Elle y apprend que toute activité sexuelle doit avoir comme but la procréation, sous peine de subir une damnation éternelle. Alors qu'une fausse rumeur circule à propos d'elle et d'un rapport qu'elle aurait eu avec un de ses camarades, Alice n'a d'autre choix que de rejoindre une retraite religieuse. Contre toute attente, c'est dans ce contexte qu'elle découvre sa sexualité.