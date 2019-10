Zoo - S02 E01 - Phase 2

L'équipe cherche à rejoindre le port pour prendre un bateau et retrouver Jamie et le léopard. Jackson est séparé du groupe et se retrouve nez à nez avec un tigre, qui le renifle mais ne le dévore pas. Arrivés au bureau d'Amélia, ils apprennent qu'elle est morte. Sa collaboratrice Eléanor accepte d'envoyer Jackson, Mitch et Abraham avec une unité héliportée pour récupérer Jamie. Sur place, ils trouvent le léopard, mais pas leur amie, qui a attiré les animaux loin de la maison. Mitch veut la chercher ou l'attendre, mais les autres le forcent à remonter dans l'hélicoptère pour sa propre sécurité. Chloé récupère les résultats de la prise de sang de Jackson : il a changé de groupe sanguin. Grâce au léopard, Mitch synthétise un antidote, mais il reste sans effet sur le chien sur lequel ils le testent. Ils comprennent que la mutation a encore évolué. Eléanor leur parle d'un scientifique parti en Argentine chercher un animal dans la deuxième phase de mutation. Toute l'équipe part à bord d'un avion mis à leur disposition par un généreux bienfaiteur anonyme. Ils arrivent trop tard : l'animal en phase deux, en réalité un humain monstrueusement déformé par la mutation, a massacré toute l'unité à part une jeune ranger.