Zoo - S02 E03 - Des fourmis et des hommes

Au Nouveau-Brunswick, Jamie se blesse à un pied et rencontre Logan, qui se présente comme pilote privé pour de riches clients venus chasser des animaux en pleine nature. Mais ce dernier transporte une importante somme d'argent en liquide et ses explications ont du mal à convaincre la jeune femme. Ensemble, ils tentent de rejoindre Caraquet, mais ils découvrent que des castors ont construit un énorme barrage qui a détourné la rivière, ce qui allonge encore leur périple et fausse les repères géographiques. Pendant ce temps, Eleanor donne rendez-vous au reste de l'équipe à Genève où se tient une conférence internationale. Elle les met en garde contre le général Lewis, en charge du projet Noé, avant de mourir dans des circonstances mystérieuses dans sa chambre d'hôtel. Sur place, Mitch découvre une colonie de fourmis et les analyses qu'il pratique à partir des prélèvements faits sur la victime révèlent qu'elles sont la cause du décès. D'autres morts suspectes ont lieu dans les environs de la ville, laissant supposer que les fourmis sont attirées par un grand accélérateur de particules.