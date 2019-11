Zoo - S02 E10 - Péché originel

A Helsinki, l'équipe recherche Jackson, qui s'est enfui après avoir commencé sa mutation. Il attaque un hôpital et fait plusieurs blessés. Mitch et Abraham découvrent qu'il a localisé une Finlandaise âgée grâce à son sang. Chez elle, les deux hommes découvrent une perruche qui leur permet de pister leur ami. Ils finissent par se retrouver devant leur avion, où Jackson a ramené la vieille dame afin qu'elle serve d'incubateur à sa place. Pendant ce temps, Jamie et Allison, après une conversation embarrassante au sujet de Mitch, s'allient pour convaincre les Russes de rejeter le projet Noé. Grâce au ministre de la Défense russe, elles localisent Robert Oz à Washington. Jamie, Mitch et Abraham arrivent dans la maison où est retenu Oz, en espérant y trouver Jackson. Celui-ci propose à Davies de se rendre s'il peut voir son père. Alors que le général s'apprête à le faire abattre, son père surgit et lui dit de s'enfuir.