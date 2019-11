Zoo - S02 E11 - Instinct primaire

Jamie, Mitch et Allison se rendent à l'ambassade de Russie pour tenter de convaincre l'ensemble de la délégation de voter l'abandon du projet Noé. Abraham, qui se sent responsable de la fuite de Jackson, décide de consacrer tous ses efforts à le retrouver. Mais celui-ci retourne spontanément à l'avion, avec son père dans le coffre de sa voiture, et entre dans une rage incontrôlable qui contraint son ami à le maîtriser par la force. Dariela est à nouveau la cible d'un animal, cette fois un blaireau, apporté par Robert Oz. Ce dernier en déduit qu'elle est enceinte. Pour elle et son bébé, il élabore un remède pour inverser les effets nocifs, des acides qui composent les sécrétions dont elle a été aspergée. Entre-temps, Davies envoie des avions de chasse à la poursuite de l'avion d'Allison. Jackson et son père fabriquent un générateur d'impulsion électromagnétique pour les neutraliser.