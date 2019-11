Zoo - S02 E12 - Le paradis perdu

Dariela, Jackson et Abe découvrent le laboratoire sur l'île de la Pangée où les bergers disent travailler à une alternative au projet Noé. Dariela et Abraham vont en pleine nature et parviennent, au prix de la mort du chercheur qui les a accompagnés, à prélever de l'ADN d'un tigre à dents de sabre. Jamie et Mitch tentent de voler le conteneur d'ADN sain dont le groupe international de défense contre les animaux se servira pour repeupler la planète une fois les animaux mutants exterminés. Ils se retrouvent nez à nez avec Logan, que Jamie croyait mort, et qui vient lui aussi voler le précieux conteneur. Mitch se fait arrêter par Davies et Logan arrive à le faire libérer, mais pour ce faire, il fait exploser le conteneur. Davies comprend qu'il doit abandonner le projet Noé, mais il se fait tuer et son assassin se sert de son code de sécurité pour contacter le commandement et donner le feu vert à la dispersion du gaz.