Zoo - S02 E13 - Le monde de demain

L'équipe retrouve Logan dans la grotte où les bergers nourrissent les animaux. Ils parviennent à rejoindre l'avion mais Jamie, Mitch et Jackson retournent sur la base pour retrouver le sérum, qu'ils doivent apporter à Clem dans les douze heures. Mitch se sacrifie et reste en arrière, à la merci des loups hybrides, pour permettre à ses amis de s'enfuir. Ils localisent Clem grâce à Logan et lui administrent le sérum. Jackson et Abraham prouvent aux réfugiés que les animaux sont guéris, mais ils font une découverte surprenante : le gaz créé par le père de Jackson et répandu sur toute la planète a stérilisé l'humanité entière.