Zoo - S02 E05 - Le venin du serpent

Pour sauver l'équipe de la contamination par le gaz et croyant Chloé derrière elle, Dariela ferme les portes du sas. Mais Chloé est restée piégée et malgré les tentatives de réanimation, la jeune femme ne survit pas. Avant de mourir, elle indique à ses amis que Jamie se trouve à Caraquet. Bientôt, l'avion doit se poser alors qu'un mystérieux pilote en a pris le contrôle à distance. L'équipe fait connaissance avec Allison, la belle-mère de Mitch. Celle-ci, propriétaire de l'avion, était en relation avec Eléonore et Chloé. Tout en exerçant des fonctions au Pentagone, elle travaille secrètement contre le général Davis. Elle demande l'expertise de Mitch pour son verger, dont les arbres sont atteints d'une maladie inconnue et ne produisent pas de fruits. Il s'avère que des serpents répandent leurs écailles toxiques dans le sol et les nappes d'eau souterraine. Mitch met au point un poison pour éliminer ces dangereux parasites. Entre-temps, l'état de Jackson évolue. On découvre que son ADN s'est modifié comme celui de plusieurs espèces mutantes.