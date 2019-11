Zoo - S02 E08 - En plein vol

Mitch et l'équipe parviennent à capturer un lézard géant, le quatrième des cinq spécimens nécessaires pour élaborer l'antidote. Ils l'emportent dans l'avion qui est pris d'assaut par Davies et ses hommes. Mitch excite alors le paresseux afin qu'il provoque des secousses dans l'appareil pour déstabiliser les intrus et reprendre le contrôle. Jackson apprend par Allison qu'Elizabeth, sa mère, a disparu au cours d'une expédition en compagnie de tous ceux qui l'accompagnaient et qu'ils auraient été attaqués par des animaux. Jackson est prêt à tout pour qu'Allison ou Davies envoie des hommes à sa recherche. Davies remercie Logan devant toute l'équipe de l'avoir aidé : Jamie comprend alors que le jeune homme lui a menti depuis le début.