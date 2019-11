Zoo - S02 E09 - Tel père, tel fils

En Angleterre, Dariela dirige l'évacuation des villageois avec le Père Harris. Mais des chevaux l'attaquent et pour une raison qu'elle ignore, ils ne s'en prennent qu'à elle. Mitch cherche toujours à reconstituer le cinquième et dernier animal nécessaire à la fabrication de l'antidote à partir d'ossements. Ses déductions le mènent à un smilodon, un tigre à dents de sabre éteint depuis des milliers d'années. Allison sait qu'une seule personne désormais pourra les aider à trouver une créature aussi mystérieuse : elle dirige l'avion vers Helsinki où ils partent voir Max, le père de Mitch, cryptozoologue. Abraham apprend à Jamie que c'est lui qui a inoculé le gène fantôme à Elizabeth. Jackson retrouve Elizabeth, devenue une machine à tuer, comme Kovacs avant elle. Il est contraint de l'abattre et la ramène à l'avion. Abraham doit lui avouer son lourd secret.