Zoo - S03 E01 - Dix ans après la fin du monde

Dix ans après la stérilisation de l'humanité, Abraham est devenu médecin et cherche un remède aux effets du gaz des Bergers. Jackson vit à Portland, dans la zone envahie par les hybrides, où il tente de sauver le plus de civils possible, notamment grâce à plusieurs lions qu'il contrôle de manière mystérieuse. Il découvre un nouvel hybride, plus gros et puissant, qu'il parvient à capturer. Jamie est devenue une auteure à succès, et pourchasse les derniers "bergers" en liberté. Elle les soupçonne de préparer un nouveau plan funeste. Clémentine reprend contact avec le groupe pour leur annoncer que son père est toujours en vie et leur demander de l'aide pour le délivrer avant que le GDIA ne le retrouve.