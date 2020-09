Zoo - S03 E02 - La Diaspora bleue

Jackson et Tessa recherchent la mystérieuse poseuse de bombes qui a abandonné un disque dur derrière elle. Logan enquête sur l'explosion de New York et apprend que Jackson vit désormais à Portland, où une explosion similaire a eu lieu. Même si Portland est sur le territoire des hybrides, il décide de s'y rendre pour retrouver celui qui se fait désormais appeler Dylan, afin d'enquêter avec lui. Une analyse ADN des traces trouvées sur le disque dur révèle que la poseuse de bombes est la sœur de Jackson. Clémentine demande l'aide de Jamie pour aller libérer son père enfermé à l'intérieur d'une cuve de stase dans un laboratoire de Sibérie. Mais une autre jeune femme est déjà sur place et se fait passer pour la fille de Mitch, mais pour le compte de prétendus hommes du Groupe de défense contre les animaux. Ils veulent que Mitch, à peine sorti d'un sommeil artificiel de dix ans, leur parle de la « Diaspora bleue », qui n'évoque pourtant rien à Mitch. La fausse Clémentine le presse de parler quand la véritable Clémentine arrive dans le laboratoire, sous les yeux ébahis de son père. Le prélèvement que Jackson a confié à Abraham pour qu'il l'étudie prend vie et devient un embryon. Des loups à piquants attaquent la maison d'Abraham et Dariela et semblent être à la recherche de cet embryon que le scientifique ne veut pas abandonner car il sait qu'il détient la clé du remède contre la stérilité de l'humanité. Des militaires débarquent chez Abraham et lui parlent d'un protocole d'urgence qui prévoit que tous les enfants soient placés sous la surveillance de Reiden Global pour être examinés. Abraham et Dariela comprennent alors, mais trop tard, qu'Isaac vient de se faire kidnapper...