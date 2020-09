Zoo - S03 E03 - Le temps s'enfuit

Abraham et Dariela doivent accepter qu'un décret présidentiel a ordonné la réquisition de tous les enfants de moins de douze ans. Ils tentent de récupérer Isaac grâce à l'aide de Jonah, un ancien collègue du chercheur, qui a eu une aventure avec Dariela. La PDG de Reiden elle-même vient leur proposer un marché : Isaac contre Clémentine. Mitch demande à Jamie de percer son crâne pour comprendre d'où viennent ses troubles de l'élocution. Ils découvrent un bio-connecteur semblable à celui utilisé par les Bergers. Malheureusement tous ceux qui en avaient un sont morts ou ont perdu la mémoire. Jackson, Logan et Tessa traquent le rhinocéros laineux mais découvrent un nouvel hybride de vautour géant capable de s'enfoncer sous la terre. Jackson avoue sa véritable identité à Tessa, qui le gifle et refuse de l'accompagner.