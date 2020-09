Zoo - S03 E04 - Vers le nouveau monde

Mitch et Jackson se retrouvent dans une cabane isolée dans une forêt du Yucatan et, attaqués par des hybrides volants, ils se replient avec Logan et Jamie dans l'avion. Mitch est désemparé face à l'anatomie du nouvel hybride et aimerait avoir l'avis d'Abraham qu'il sait être devenu médecin. Malgré les hésitations de Dariela, Abraham est déterminé à livrer Clementine à Reiden pour qu'Isaac leur soit rendu. Leurs retrouvailles avec l'équipe permettent la mise en œuvre de ce plan. Mitch découvre que les hybrides créent des ravages sur les lieux vers lesquels une fréquence les attire, fréquence émise par une balise qu'Abigail dépose où elle veut. Trouver Abigail est donc la priorité de l'équipe maintenant reformée. La sœur d'Abraham est justement en train de déposer une balise dans la Tour Reiden à New York, ce qui pourrait décimer la côte Est. L'équipe fabrique une fausse balise pour détourner les hybrides. Alors que Leanne Ducovny défend toujours son programme d'étude des enfants très controversé, elle se fait abattre, et Jamie déclare être l'auteur du meurtre contre celle qu'elle savait faire partie des Bergers. Dariela commandite l'enlèvement de Clémentine mais les ravisseurs décident de revendre leur victime au marché noir.