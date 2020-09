Zoo - S03 E05 - Chaleur volcanique

Mitch tente d'aider Jamie, que Logan a arrêtée pour le meurtre de Leanne, la PDG de Reiden. Les deux hommes rivalisent d'ingéniosité pour déchiffrer des documents secrets et apprennent que Reiden a acheté récemment un laboratoire pharmaceutique. Dariela a donné la position de Clem à des mercenaires, afin de la faire enlever et livrer à Leanne. Quand elles apprennnent qe la commanditaire est morte, les mercenaires forcent Clem à leur avouer qu'elle est enceinte. Elles décident alors de la vendre au plus offrant. En répondant à un appel de détresse près du volcan, Jackson retrouve Tessa dans la jungle. Ils se rendent dans un village où se trouverait une sorcière capable de repousser les hybrides. Ils y découvrent un hybride de babouin qui parle et semble reconnaître Jackson.