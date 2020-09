Zoo - S03 E06 - Le sacrifice Oz

Alors que de riches acheteurs veulent acquérir Clémentine aux enchères, Mitch débarque et l'enlève pour la ramener dans l'avion de l'équipe. Jamie parvient à visionner une vidéo de sécurité qui révèle qu'Abigail a tué Leanne, après lui avoir dit qu'elle et son partenaire s'étaient procurés du Melvatox B. Si l'équipe devine vite que le complice est Monsieur Duncan, personne ne sait qui il est ni à quoi il ressemble. Le Melvatox était destiné aux enfants enlevés par Reiden. Jackson espère pouvoir suivre les enfants grâce à la radioactivité qu'émet cette substance, car les laboratoires de Reiden sont retrouvés vides. Tessa et Jackson rapporte Abendegos, l'hybride d'Abigail, afin qu'Abraham l'étudie et envisage la fabrication d'une hormone synthétique de reproduction, également basée sur une protéine trouvée chez le futur bébé de Clem. De retour dans l'avion, Mitch en veut terriblement à Dariela et rôde mystérieusement autour d'Abendegos. Abigail apprend que Jackson a volé Abendegos et va devoir faire appel à son atout pour le récupérer: le mystérieux Monsieur Duncan.