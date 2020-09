Zoo - S03 E07 - A l'abri des regards

L'équipe parvient à localiser et à libérer les enfants, y compris Isaac. Mais les bergers s'enfuient et Abigail se glisse à bord de l'avion pour libérer Abendegos après avoir assomé Clem. Logan est recruté par un agent haut-placé du GDIA, qui lui donne l'emplacement d'un nouvel hybride. Mitch et Jamie se lancent à la poursuite du nouvel hybride au Pérou et y retrouvent Max, le père de Mitch. Ils découvrent un serpent géant aux capacités de camouflage si développées qu'il est pratiquement invisible. Le serpent avale Jamie, qui s'en sort en lui découpant le ventre. Le bébé de Clem souffre d'une maladie hémolytique. Il faut rapidement retrouver son père pour procéder à une transfusion. Jackson pense l'avoir localisé mais il est capturé par Abigail.