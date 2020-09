Zoo - S03 E08 - Docteur Morgan et Monsieur Duncan

Abigail retient Jackson prisonnier à Copenhague. Consciente qu'elle doit comprendre comment Jackson arrive à se faire obéir des animaux, elle est prête à tout pour le mettre en colère et analyser son activité cérébrale. Pour le faire sortir de ses gonds, elle évoque son douloureux passé de père qui a vu sa femme et son fils mourir devant ses yeux, impuissant, une page de sa vie que Jackson n'a jamais exposée à personne. Abigail informe aussi Jackson que ses amis sont en danger dans l'avion : elle y a introduit un hybride qui détruit le système d'alimentation de l'appareil voué à s'abîmer en mer s'il refuse de coopérer. A bord, Jamie, Abraham et Dariela tentent diverses manipulations pour trouver une alternative. Mais ils ne pourront bientôt plus compter sur Mitch dont le bio-connecteur est activée par Abigail afin qu'il devienne Monsieur Duncan, aux ordres de l'ancienne responsable des Bergers.