Zoo - S03 E09 - La forêt noire

Jamie parvient à sauver l'avion, mais Mitch saute en parachute et rejoint Abigail dans la base où elle retient Jackson.Grâce à un ancien berger, l'équipe fabrique un appareil pour localiser le bio-connecteur de Mitch. Ils investissent la base et trouvent Sam, qu'Abraham emmène à bord pour sauver Clem. Son sang paraît idéalement compatible, malheureusement lorsque la transfusion commence, le fœtus réagit mal, sans doute à cause du produit injecté par Abigail à Sam. Jackson se libère et assomme Abigail avant de lui prélever du liquide cérébro-spinal, car elle est elle aussi un hybride.