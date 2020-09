Zoo - S03 E10 - Vol au-dessus d'un nid d'hybrides

Logan tente de détruire le nid d'hybrides trouvé à Séoul mais doit évacuer d'urgence quand l'un de ses hommes succombe aux spores toxiques. Jamie veut tuer Abigail que Jackson ramène à bord de l'avion dans l'espoir qu'Abraham la sauve et qu'elle avoue la suite de son plan. Pour parvenir à ses fins, Jamie qui possède la télécommande du bioconnecteur de Mitch, active la personnalité de Duncan à qui elle donne l'ordre de se faire passer pour Mitch et de faire échouer l'intervention médicale censée sauver Abigail. Une fois cette dernière cliniquement morte, un implant présent dans son cou active de nouvelles balises qui vont faire se réveiller des nids d'hybrides prêts à éclore à différents endroits de la planète. Sur l'insistance de Logan, Dariela intègre le GDIA pour trouver une parade. Alors que tout le monde la croit morte, Abigail se réveille et tire sur tous les membres de l'équipe de Jackson qui s'effondrent un à un, laissant Clémentine et Sam seuls dans l'avion.