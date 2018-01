Zoo - Saison 02 Episode 02 - Théorie de l'évolution

Le responsable de la mort de l'équipe de Dariela est retrouvé. Il s'agit d'un homme en pleine mutation, un médecin hongrois génétiquement prédisposé à muter. Chloé et Jackson sont inquiets car il présente le même type de cicatrices que Jackson. Mitch étudie l'évolution du métabolisme du Hongrois afin d'évaluer l'ampleur de la mutation. Dariela va enterrer ses hommes avec Abraham mais peu de temps après, ils découvrent que des vautours les ont déterrés, vidés de leur sang, et qu'ils recrachent sur la nature une pluie acide qui pollue toute la région. Dariela décide de venger ses coéquipiers et tue le Hongrois qui était la dernière chance de Mitch d'élaborer l'antidote. Pendant ce temps, Jamie lutte contre le froid au Nouveau-Brunswick et tente de rejoindre Caraquet quand elle rencontre un jeune homme mystérieux.