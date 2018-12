Par un phénomène de bouche à oreille, Chelsea et ses amis découvrent qu’un malentendu est très vite arrivé. À Dreamtopia, un malentendu crée un vent de panique parmi les Boules de Nœuds. Barbie, Chelsea et Notto doivent escalader les Montagnes de Mousse pour faire passer le bon message et faire revenir les Boules de Nœuds chez elles.