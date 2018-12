Pendant que Barbie, Chelsea et leurs amis attendent que leurs petits gâteaux refroidissent, Chelsea raconte une histoire qui se déroule à Dreamtopia, dans laquelle Barbie et elle aident les licornes à découvrir les causes de la destruction de leur grange. Avec l’aide inattendue du Prince Notto, les habitants du Royaume des Bonbons aident à reconstruire la grange, et apprennent qu’il faut savoir se montrer patient.