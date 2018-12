Lors d’une soirée pyjama, Chelsea et ses amis se présentent leurs jouets favoris avec lesquels ils dorment, mais Otto ne veut pas admettre qu’il a amené un bout de sa couverture de bébé. À Dreamtopia, le Prince Notto construit une Machine Supersonique à Limonade Pétillante, mais lorsqu’elle se détraque, il est honteux et prend la fuite. Chelsea et Barbie devront le convaincre d’essayer à nouveau