Quand Barbie perd ses clefs, Chelsea et Otto se proposent de l’aider à les chercher. À Dreamtopia, la couronne du Roi Éléphant, la baguette magique de l’Apprentie Princesse Barbie et même Honey disparaissent. Unis par une chanson entraînante, et avec l’aide des Balles Scintillantes, Chelsea et Barbie sont déterminées à les chercher jusqu’à ce qu’elles les retrouvent !