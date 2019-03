APRES LA BANDE-DESSINÉE, « ERNEST & REBECCA » DÉBARQUE A LA TELEVISION

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TFOU |

Ernest & Rebecca, c'est une série animé qui raconte avant tout une histoire d’amitié au sein d’un duo étonnant formé d’une petite fille fonceuse et d’un microbe qui débarque dans le monde des humains. Avec Rebecca comme guide et Ernest en compagnon d’aventure, le quotidien devient pour nos deux héros un terrain de jeu et de bêtises sans limite !



Qui sont Ernest & Rebecca ?

Rebecca a six ans et demi et habite chez sa maman, avec sa grande sœur Coralie, son chien Missile… et son meilleur ami Ernest ! Ernest… c’est un microbe qu’elle a attrapé un jour de pluie à la chasse à la grenouille et depuis, ils ne se quittent plus. Plutôt que de contaminer les humains de l’intérieur, Ernest préfère maintenant profiter à fond de tous les moments qu’il passe avec Rebecca en l’aidant à réussir tous ses plans, même les plus ‘fous cardiaques’.

Ernest, c’est aussi le meilleur médicament contre la mauvaise humeur ! Entre l’école, les copains, la vie à la maison et toutes les aventures vécues par nos héros, pas le temps de s’ennuyer pour Ernest et Rebecca ! La preuve en image

Bien sûr, Rebecca doit absolument cacher l’existence d’Ernest à sa famille ou à ses copains. Sinon, il risquerait de se faire éradiquer ! Seuls les deux meilleurs amis de Rebecca, Nadine et François sont dans le secret. Il ne faudrait pas qu’Ernest soit repéré par le Docteur Fakbert, qui déteste les virus ou par cette peste de Marie-Agnès, l’ennemie jurée de Rebecca !

Heureusement, Ernest peut se transformer en cartable, en casquette ou même en champignon pour passer inaperçu ! Il possède également d’autres pouvoirs bien utiles comme celui de refiler des maladies rigolotes. Mais bien souvent, ces maladies ont des effets inattendus, transformant les bonnes intentions d’Ernest en « méga-catastrophes » et entraînant nos héros dans des aventures qui décapent les synapses !

Qu’il s’agisse de gagner une course de vitesse contre la brute de l’école, de pouvoir garder un cochon d’Inde en pension, de s’éviter une sortie au musée, ou de ramener un nain de jardin à son propriétaire, notre duo ne manquera jamais d’imagination et mettra en œuvre les moyens les plus délirants pour parvenir à ses fins.





Série animée à l’humour contagieux, d’après la bande dessinée de Guillaume Bianco et Antonello Dalena publiée par les Editions Le Lombard. Voir les premières images de votre épisode en avant première





Production : MediaValley

Format : 52x13’

Cible : 5/8 ans



Genre : comédie