Rebecca a six ans et demi et habite chez sa maman, avec sa grande sœur Coralie, son chien Missile… et son meilleur ami Ernest ! Ernest… c’est un microbe qu’elle a attrapé un jour de pluie à la chasse à la grenouille et depuis, ils ne se quittent plus. Plutôt que de contaminer les humains de l’intérieur, Ernest préfère maintenant profiter à fond de tous les moments qu’il passe avec Rebecca en l’aidant à réussir tous ses plans, même les plus ‘fous cardiaques’.