Ernest la muse - Ernest et Rebecca

Papa, venu garder ses filles, surprend Ernest en pleine nuit. Croyant à un rêve, il en fait le héros d’un blog préfigurant sa prochaine BD . Rebecca craint que le monde n’apprenne l’existence de son ami microbe, mais Ernest, fatigué de rester caché, veut profiter de sa célébrité ! Et il prend encore plus la grosse tête quand il devient une sensation sur internet ! Papa est invité à une séance de dédicaces et Ernest est bien décidé à utiliser cette opportunité pour rencontrer ses fans. Rebecca, terrifiée à l’idée qu’Ernest soit capturé et étudié en laboratoire, doit tout faire pour l’en empêcher…