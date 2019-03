Ernest, un ami pas comme les autres

Ernest est le meilleur-ami de Rebecca et c’est…Un microbe ! Il est sorti du nez de Rebecca un soir où elle était malade et depuis, ils ne se sont jamais quittés ! Ernest est toujours prêt à donner un coup de main à Rebecca dans ses aventures quotidiennes. Il faut dire que ses superpouvoirs sont assez pratiques : il peut refiler des maladies ou prendre n’importe quelle forme… Il se transforme souvent en cartable ou en casquette, pour accompagner Rebecca à l’école. Seul hic : Ernest ne connait pas grand-chose au monde des humains… Alors entre son ignorance et l’innocence de Rebecca, une catastrophe a vite fait d’arriver !