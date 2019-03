Aujourd'hui Ernest et Rebecca te donnent leurs méga astuces pour faire plaisir à sa maman ! Et oui, entre le yoga, la technologie et la photographie, les journées de maman sont très remplies et elle ne serait pas contre un petit coup de main ! Alors attention, grâce à Ernest et Rebecca vous saurez désormais quoi faire, comme par exemple, aider à ranger la maison, mettre la table, manger son repas du soir même quand ce n'est pas bon et bien d'autres choses....