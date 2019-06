La forêt maudite - Ernest et Rebecca

Freddy, l'amoureux de Coralie, part avec Jenifer, la rivale de Coralie, pour une partie de paintball en forêt. Coralie, déprimée, pleure tellement fort que Rebecca et Ernest doivent trouver une solution afin de lui venir en aide. Rebecca décide de s’incruster avec Ernest dans la partie de paintball pour séparer Freddy et Jenifer. Après quelques tentatives, notamment la confection d'un piège, qui échouent lamentablement, Rebecca et Ernest décident de coller un gros rhume à Jenifer. C’est encore l’échec : Freddy redouble d’attention pour la malade. Coralie, furax, couverte de boue, de branchages et d’herbe, empêtrée dans un filet, étant parvenue à se libérer du piège d’Ernest, en tentant de récupérer Freddy, effraie Jenifer qui s'enfuit. Ernest et Rebecca ont réussi !