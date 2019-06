Un yoyo de trop - Ernest et Rebecca

Rebecca et Ernest se retrouvent par mégarde avec un yoyo identique à celui de Rebecca. Elle tient absolument à le rendre à son propriétaire qu'elle croit être Samir. Elle parvient à lui rendre mais il s'avère qu'il appartenait en réalité à Pierrick. Celui-ci est fou de rage contre Samir et décide de se venger de lui. Rebecca culpabilise et veut absolument l'aider. Elle finit par défier Pierrick à un concours de yoyo dans lequel Ernest va jouer le yoyo et lui permettreainsi de l'emporter et de sauver Samir.