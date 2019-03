Entre l’école, les copains, la vie à la maison et toutes les aventures vécues par nos héros, pas le temps de s’ennuyer ! Mais, Ernest et Rebecca, c’est avant tout une histoire d’amitié au sein d’un duo étonnant formé d’une petite fille fonceuse et d’un microbe qui débarque dans le monde des humains. Avec Rebecca comme guide et Ernest en compagnon d’aventure, le quotidien devient pour nos deux héros un terrain de jeu et de bêtises sans limite !