Qui vole un oeuf - Ernest et Rebecca

Monsieur Rébaud, le maître de Rebecca, expose à la classe un fossile vieux de plusieurs millions d’années… Et Ernest a le coup de foudre pour ce qu’il croit être un oeuf de dinosaure ! Mais une fois la classe terminée, Pierrick et Jamel dérobent le fossile, excités à l’idée d’avoir un dinosaure à leurs ordres. Ernest leur vole le fossile à son tour, pour le protéger et le confier à Rebecca… Au même moment, Monsieur Rébaud réalise que le fossile a disparu! Branle-bas-de-combat! Si Rebecca rendait le fossile maintenant, tout le monde croirait qu’elle l’a volé ! Pas le choix : elle doit cacher le fossile chez elle, alors que tous, adultes et enfants, sont à sa recherche…