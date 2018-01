Portraits les Hoofs de TFOU

Ils s’appellent ZOOF, MAXOOF, TILOOF et LILOOF. Deux filles et deux garçons avec chacun une personnalité bien trempée. Il y a Zoof qui se prend pour le chef. Toujours à fond … il oublie parfois de freiner ! Tiloof qui aurait déjà remporté « Danse avec les stars » s’il n’était pas si trouillard (seul bémol, il chante atrocement faux). Il y a Maxoof, la bonne copine. Très affectueuse, elle adore faire des hugs à ses copains (mais ne se rend pas bien compte de sa force...) Et enfin, Liloof, qui, si elle est la plus intelligente (c’est le cerveau de la bande) n’en est pas moins « ouf » et a toujours une nouvelle invention prête à déclencher une nouvelle catastrophe !