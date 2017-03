La série TV Les Légendaires: Bientôt sur TFOU !

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TFOU |

Les Légendaires vous donnent bientôt rendez-vous sur TFOU pour découvrir la série ! Aventures et péripéties dans un monde fantastique seront certainement au programme !

LES LEGENDAIRES

Bientôt sur TFOU !





© Technicolor Animation Productions / Groupe Delcourt / Patrick Sobral









D’après la bande dessinée à succès de Patrick Sobral (éditions Delcourt)

Ils sont courageux, intrépides et indomptables mais ils sont surtout redevenus… des enfants ! En combattant le terrible sorcier Darkhell pour l’empêcher de devenir encore plus puissant, les Légendaires - Danaël, Jadina, Shimy, Gryf et Razzia, héros officiels du monde fantastique d’Alysia - ont accidentellement cassé la pierre de Jovénia, celle de l’éternelle jeunesse.

Les conséquences ont été terribles : tout le peuple d’Alysia a littéralement replongé en enfance !

Depuis cette catastrophe, nos cinq héros légendaires sont prêts à tout pour réparer leur erreur et parvenir à regagner le cœur des habitants d’Alysia …





Production : Technicolor Animation Productions

Format : 26x26 minutes