Bonus Les Légendaires - portrait Groupe

Les Légendaires sont courageux, intrépides et indomptables, mais ils sont redevenus des enfants... comme tous les adultes d’Alysia, et ceci le jour où Danaël, Jadina, Shimy, Gryf et Razzia ont cassé la pierre de Jovénia. Heureusement, les Légendaires sont prêts à tout pour réparer leur erreur : se mettre en danger pour trouver la pierre de Crescia capable de renverser l’effet Jovenia, combattre les affreux sorciers Darkhel et Skroa et toutes autres créatures maléfiques qui se trouveront sur leur chemin. « A cœur vaillant, rien d’impossible ! »… même à 12 ans.