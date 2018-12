Les Félinors, ces félins puissants et indomptables qui vivent au plus profond de la jungle Elfique sont en danger. Des braconniers ont retrouvé une magie ancienne qui permet de transférer les capacités extraordinaires de l’animal dans des talismans utilisables par tout un chacun. Inquiète pour Lion-feu, son ami d’enfance Félinor, Shimy se rend au royaume des Elfes avec ses amis Légendaires dans le but de mettre un terme aux agissements des braconniers.