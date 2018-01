Pour avoir interféré par erreur avec une mission des Faucons d’Argent, les Légendaires sont emprisonnés à Oroban. Mais des Dragonites pénètrent dans le palais du Roi Larbosa et se dirigent vers la salle des trésors. Ikaël, le commandant des Faucons d’Argent — et le propre frère de Danaël — est obligé d’embaucher nos héros pour les intercepter. Évidemment, la cohabitation entre Danaël et Ikaël ne se passe pas sans heurt.