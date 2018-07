Pour l'honneur des Légendaires - Les Légendaires

Les Légendaires se rendent à Sabledoray où depuis quelque temps des voleurs audacieux dépouillent les plus riches marchands du royaume… et tout porte à croire que les Légendaires seraient en fait les responsables de ces vols ! Pour laver leur honneur et faire éclater la vérité, nos amis mènent l’enquête. Estrella, une jeune fille fan absolue des Légendaires, aimerait également démasquer les bandits qui ternissent la réputation de ses héros chéris, et s’attache à leur pas.