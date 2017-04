Ils s'appellent Danaël, Gryf, Jadina, Razzia, Shimy, Ténébris et Amy et ce sont les Légendaires. Créés sous la plume de Patrick Sobral, ces personnages de BD s'animent dorénavant sur TFOU à partir de dimanche. On vous propose de rencontrer et de découvrir ces personnages hors du commun.