Au cœur du château de Casthell règnent un sorcier maléfique : Darkhell, le sorcier noir. Ses pouvoirs sont immenses et terrorisent la population, son but : dominer le Monde et l'asservir. Contre ses ennemis de toujours, les Légendaires, Darkhell a créé une armée de monstres sous ses ordres : les Dragonites, puissants et sans scrupules !