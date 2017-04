Né en 2004 sous les dessins de Patrick Sobral, Danaël, Gryf, Jadina, Razzia, Shimy, Ténébris et Amy sont devenus des personnages incontournables de la bande-dessinée. Normal que, plus d'une décennie, plus tard, ses personnages cultes deviennent les héros d'un dessin animée ultra attendu.