Participez au concours "Déguise-toi en Légendaires" dès le 30 avril !  

Vous êtes fan des Légendaires et vous désirez leur ressembler ! Petits ou grands, avec TFOU, c'est possible ! Le 30 avril 2017, participez au concours "Déguise-toi en Légendaires" et tentez votre chance pour remporter une invitation unique auprès des vrais Légendaires. Choisissez le personnage que vous préférez (Danël, Jadina, Gryf, Shimy ou Razzia) et donnez libre cours à votre créativité en inventant votre déguisement. Maquillage, montage photo, composition de déguisements, faîtes preuve d'imagination et prenez vous en photo dans les normes requises puis postez là sur MYTF1. Amusez-vous, soyez créatifs, nous attendons vos superbes photos !